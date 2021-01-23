Kar yağışı Ardıl Barajı'nda su seviyesini yükseltti
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Kar yağışı Ardıl Barajı'nda su seviyesini yükseltti

23.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:18
Kar yağışı Ardıl Barajı'nda su seviyesini yükseltti

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından Ardıl Baraj gölünde su seviyesi yükseldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından Ardıl Baraj gölünde su seviyesi yükseldi.

Araban Ovası'nda 26 bin dönüm alanda sulu tarım yapılmasını sağlayan Ardıl Barajı'nda geçen hafta etkili olan sağanak ve kar, su seviyesini yeniden arttırdı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-20 gün öncesine kadar kuraklık endişesi yaşadıklarını ifade ederek, "Kar ve yağmurla birlikte bu endişemiz geçti. Kar ve sağanağın ardından baraj gölünde düşen su seviyesinin yeniden yükseldiğini gözlemledik. Bu çiftçilerimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Altun, Ardıl Barajı'nın yapılması için yoğun çaba gösteren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucunda uzun yılar sonra yapılması gündeme gelen Çat Boğazı Barajı'nın da bir an önce inşaatına başlanmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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