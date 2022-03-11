Kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor - Haberler

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Kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Kent merkezinde yürüyen vatandaşlar.

Kent merkezinde yürüyen vatandaşlar.

Kar küreyen belediye personeli.

Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Orhan Cami, Demokrasi ve Gar meydanları, Aziz Duran Parkı'ndan kar manzaraları

Karda oynayan sokak hayvanları SAKARYA - Sakarya'da başlayan kar yağışı, kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini aralıklarla gösteriyor.

Zaman zaman güneşin de açtığı kentte beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor

Kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor

Kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Atatürk Bulvarı, Demokrasi, Cami, kar, Güncel, Haberler

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