Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
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Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Kocaeli'de gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

08.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:59
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

'de gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, saatlerinde araçlarıyla işine gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Vatandaşların karla kaplı araçlarını temizlediği görüldü.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 143 santimetre olarak ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı aralıklarla devam ediyor
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