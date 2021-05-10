Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler

Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına rağmen Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yayla yollarını açmayı sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına rağmen Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yayla yollarını açmayı sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinin Koçdüzü Yaylası'nın kar nedeniyle kapalı olan yolunu açmak için Özel İdare ekipleri bir süredir yoğun şekilde uğraş verirken, ekipler Pazar günü yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Mayıs ayında yağan kar ve soğuk hava nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken, Dikkaya köyü muhtarı Adem Kurkut, kar temizleme çalışmaları ile ilgili olarak "Kar temizlemeye gittiğimiz yaylada kara tutulduk. Zor şartlarda yolu ulaşıma açtık ancak son yağan kar işimizi sekteye uğrattı" dedi.

(Cemil Kus/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü
Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Cem Yılmaz Özcan Deniz
Spor Muslera Serdar Aziz Sergen Yalçın Mete Kalkavan Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kar yağışı altında yayla yollarını açmayı sürdürdüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 21:28:47. #1.14#

title