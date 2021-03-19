Kar yağışı altında cuma namazı
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Kar yağışı altında cuma namazı

19.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:01
Kar yağışı altında cuma namazı

Eskişehir'de bazı vatandaşlar, sabah saatlerde başlayan ve öğlen saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı altında cuma namazı ibadetini cami dışında açık alanlarda yerine getirdi.

Eskişehir'de bazı vatandaşlar, sabah saatlerde başlayan ve öğlen saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı altında cuma namazı ibadetini cami dışında açık alanlarda yerine getirdi.

Eskişehir'de, koronovirüs sebebi ile az sayıda vatandaşın cami içinde yer bulabildiği cuma namazını bazıları dışarıda lapa lapa kar altında kıldılar. Kentteki sıcaklık değerinin yağışla birlikte eksi 2 dereceye kadar düşmesine aldırmadan cumaya gelen Müslümanlar, ibadetini, yağan kar altında kıldılar. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafeyi gözeten cami cemaati, içeride yer bulamayınca cuma namazını kar yağışı altında avluda kıldı. Camiye gelen Müslümanlar, yağan karın erimesi sebebiyle su biriken zemine naylon, karton ve seccade örterek ibadet yaptılar. Bazı vatandaşlar yanında getirdiği şemsiye desteğiyle kardan kurtulurken, bazı vatandaşların cami şadırvanın altında namaz kıldığı da dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Kar yağışı altında cuma namazı
Kar yağışı altında cuma namazı
Kar yağışı altında cuma namazı
Kar yağışı altında cuma namazı
Kar yağışı altında cuma namazı
Kar yağışı altında cuma namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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