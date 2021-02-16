Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor (2)
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Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor (2)

16.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:25

Drone görüntüsü Turgutlu Çatma dağı kar görüntüsü Çiçek açan meyve ağaçları kar yağışının ardından buz tuttu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Drone görüntüsü

Turgutlu Çatma dağı kar görüntüsü

Çiçek açan meyve ağaçları kar yağışının ardından buz tuttu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Turgutlu ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Çatma Dağı, kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Öte yandan, geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle çiçek açan meyve ağaçlarının, kar yağışının ardından buz tuttuğu görüldü.

Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor (2)
Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor (2)
Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor (2)
Kar yağışı 3. gününde de etkisini sürdürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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