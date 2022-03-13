Kar yağışı (2)
AA - Güncel
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Yuvacık Barajı (drone) D-100 kara yolu(drone) İzmit Saat Kulesi (drone) Seka Park (drone) Osmangazi Köprüsü (drone) Gebze ilçesinde Çoban Mustafa Paşa Külliyesi (drone) KOCAELİ - Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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Yuvacık Barajı (drone)
D-100 kara yolu(drone)
İzmit Saat Kulesi (drone)
Seka Park (drone)
Osmangazi Köprüsü (drone)
Gebze ilçesinde Çoban Mustafa Paşa Külliyesi (drone) KOCAELİ - Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. (2)