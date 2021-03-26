Kar yağışı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da etkili olan kar yağışı Yağışın yaşamı olumsuz etkilemesi Detaylar Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi Detaylar Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı
Yağışın yaşamı olumsuz etkilemesi
Detaylar
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi
Detaylar
Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez