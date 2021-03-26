Kar yağışı
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Kar yağışı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da etkili olan kar yağışı Yağışın yaşamı olumsuz etkilemesi Detaylar Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi Detaylar Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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Ağrı'da etkili olan kar yağışı

Yağışın yaşamı olumsuz etkilemesi

Detaylar

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi

Detaylar

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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