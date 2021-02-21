Kar yağışı

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

Kent merkezinden kar görüntüleri

Karla kaplı araçlar

Ekiplerin kar temizlemesi

Muş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş ta etkili olan kar yağışı kente manzaralar oluştururken belediyenin karla mücadele ekibi de kar küreme ile cadde ve kaldırımları temizliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım