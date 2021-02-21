Kar yağışı
21.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:56
Kent merkezinden kar görüntüleri Karla kaplı araçlar Ekiplerin kar temizlemesi Muş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezinden kar görüntüleri
Karla kaplı araçlar
Ekiplerin kar temizlemesi
Muş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş ta etkili olan kar yağışı kente manzaralar oluştururken belediyenin karla mücadele ekibi de kar küreme ile cadde ve kaldırımları temizliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım