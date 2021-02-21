Kar yağışı
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Kar yağışı

21.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:56

Kent merkezinden kar görüntüleri Karla kaplı araçlar Ekiplerin kar temizlemesi Muş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinden kar görüntüleri

Karla kaplı araçlar

Ekiplerin kar temizlemesi

Muş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürünürken,il genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş ta etkili olan kar yağışı kente manzaralar oluştururken belediyenin karla mücadele ekibi de kar küreme ile cadde ve kaldırımları temizliyor.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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