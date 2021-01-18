Kar yağışı
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Kar yağışı

18.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:02

Sakarya'da Yoğun kar yağışı Sakarya'nın Sapanca ilçesini de beyaza bürüdü.

Sakarya'da Yoğun kar yağışı Sakarya'nın Sapanca ilçesini de beyaza bürüdü.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının üstünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlar buzlanma nedeniyle yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de karla kaplı bazı yollarda ilerlemekte zorlandı. Çocuklar ise evlerinin önünde kar topu oynadı, kardan adam yaparak eğlendi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Yoğun kar yağışı Sapanca ilçesini de beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar, Sapanca Gölü ve çevresinde oluşan kartpostallık görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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