Kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kar yağışı

18.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:58

Samsun'un yüksek ve iç kesimleri ile Tokat, Çorum, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Samsun'un yüksek ve iç kesimleri ile Tokat, Çorum, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Samsun'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı şiddetini artırarak devam etti.

Kar yağışı nedeniyle yüksek ve iç kesimlerdeki ilçeler beyaza büründü.

Kavak ve Havza ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunda trafik kazası yaşanmaması için bölge trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yapıyor.

Samsun-Ankara kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama yaparak yol kontrollerini sürdürüyor.

Hasarlı kazaların yaşandığı yolda, bölge trafik ekipleri de denetim yaparak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Gülben Ergen Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:58:50. #1.15#
title