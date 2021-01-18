Kar yağışı
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Kar yağışı

18.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:48

Kar yağışı Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar Kar küreme aracının karları küremesi Polislerin ilerlemekte zorlanan araçlar SİNOP - Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı

Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar

Kar küreme aracının karları küremesi

Polislerin ilerlemekte zorlanan araçlar SİNOP - Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Sinop'ta kent merkezindeki yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte çok sayıda araç yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde kış lastiği olmayan araçlar yol kenarına çekildi, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Belediye ve karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin iç kesimlerinde de yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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