Kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 66 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralıklara yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ahmet Değnek, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Günlerdir etkili olan yağmur yerini kara bıraktı." dedi.

Bitlis-Tatvan kara yolu Rahva mevkisinde de yoğun sis dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaktaki Cevizlidere köy yolunda yaylacıların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar genellikle doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 5, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Kar erimeleri ve eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riskinin yanı sıra kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA