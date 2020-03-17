Kar yağışı Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 124 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, il merkezinde dün başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.

Belediye ekipleri, yollar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: AA