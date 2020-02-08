Kar yağışı
Haberler » Güncel » Kar yağışı - Haber

Kar yağışı

Kentte etkili olan kar yağışı Araçların trafikte zorlu ilerleyişi Kar topu oynayan çocuklar Kar altında şemsiye ile yürüyenler Parkta yürüyenler TRABZON - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu.

08.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:29
Kar yağışı

Kentte etkili olan kar yağışı

Araçların trafikte zorlu ilerleyişi

Kar topu oynayan çocuklar

Kar altında şemsiye ile yürüyenler

Parkta yürüyenler - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu. Araçlar karda ilerlemekte zorluk çekti. kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler