Kar yağışı
Kentte etkili olan kar yağışı Araçların trafikte zorlu ilerleyişi Kar topu oynayan çocuklar Kar altında şemsiye ile yürüyenler Parkta yürüyenler TRABZON - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu.
08.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:29
Kentte etkili olan kar yağışı
Araçların trafikte zorlu ilerleyişi
Kar topu oynayan çocuklar
Kar altında şemsiye ile yürüyenler
Parkta yürüyenler TRABZON - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu. Araçlar karda ilerlemekte zorluk çekti. kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.
Kaynak: AA