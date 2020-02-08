Kar yağışı
Kentte etkili olan kar yağışı Araçların karda ilerleyişi Kar topu oynayan gençler TRABZON - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu.
08.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:49
Kentte etkili olan kar yağışı
Araçların karda ilerleyişi
Kar topu oynayan gençler TRABZON - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu. Araçlar karda ilerlemekte zorluk çekerken, karın yağışına sevinen gençler, kar topu oynadı.
Kaynak: AA