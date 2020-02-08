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Kar yağışı

Kentte etkili olan kar yağışı Araçların karda ilerleyişi Kar topu oynayan gençler TRABZON - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu.

08.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:49
Kar yağışı

Kentte etkili olan kar yağışı

Araçların karda ilerleyişi

Kar topu oynayan gençler - Trabzon merkezinde etkisini sürdüren kar yağışı, kente güzel görüntüler oluşturdu. Araçlar karda ilerlemekte zorluk çekerken, karın yağışına sevinen gençler, kar topu oynadı.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı
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