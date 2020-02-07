Kar yağışı
Karla kaplı sarı çamlar Karla mücadele çalışmaları Kar yağışı altında araçların ilerlemesi Okula giden öğrenciler Sarıkamış merkezde etkili olan kar yağışı Bir vatandaşın balkonunda biriken karı temizlemesi Vatandaşın kuşlara yem vermesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı...
07.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Karla kaplı sarı çamlar
Karla mücadele çalışmaları
Kar yağışı altında araçların ilerlemesi
Okula giden öğrenciler
Sarıkamış merkezde etkili olan kar yağışı
Bir vatandaşın balkonunda biriken karı temizlemesi
Vatandaşın kuşlara yem vermesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA