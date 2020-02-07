Kar yağışı
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Kar yağışı

Karla kaplı sarı çamlar Karla mücadele çalışmaları Kar yağışı altında araçların ilerlemesi Okula giden öğrenciler Sarıkamış merkezde etkili olan kar yağışı Bir vatandaşın balkonunda biriken karı temizlemesi Vatandaşın kuşlara yem vermesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı...

07.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:53
Kar yağışı

Karla kaplı sarı çamlar

Karla mücadele çalışmaları

Kar yağışı altında araçların ilerlemesi

Okula giden öğrenciler

merkezde etkili olan kar yağışı

Bir vatandaşın balkonunda biriken karı temizlemesi

Vatandaşın kuşlara yem vermesi KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı
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