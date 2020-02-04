04.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:33

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun karlığı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe sakinleri tipiden dolayı dışarı çıkamadı. Okulların tatil olduğu Karlıova'da birçok esnaf kepenk açamazken bazı vatandaşlar ise temel ihtiyacı olan ekmek ve su almak için dışarı çıkabildi.

İlçe merkezinde mahalle yolları ile ilçeye bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde acil durumları olan vatandaşlara öncelik vererek yolları açmaya çalışıyor. Özel idare ekipleri ise yolda kalan sürücülerin imdadına yetişmeye çalıştıkları öğrenildi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi geçerken kırsal kesimlerde bir metreyi geçtiği öğrenildi.

Bazı duyarlı esnafları ise soğuk havada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına yem vererek onları korumaya çalıştıkları görüldü.

Öte yanda Karlıova Karabalçık köy yolunda mahsur kalan yolcularında özel idare Ekiplerim müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

Ekmek almak için dışarı çıktığını dile getiren Vedat Sürmeli, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı var ve insanlar dışarı çıkamıyor. Bende eve ekmek alabilmek için dışarı çıktı. Yaşam şartlarımız çok zor." Dedi.

Bir mahalle yolunu günde üç defa açmak zorunda kaldıklarını dile getiren Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Bu yıl kar geç geldi dedik ama son bir hafta içinde yoğun bir kar yağışı ve tipi oldu. Bugünde tipi var ve yollar kapalı, biz belediye olarak böyle günlerde önceliği hastalara, yolda kalanlara, mağdur olanlara ve kamu kurumlarına veriyoruz. Kar yağışında yolda kalan öğretmen ve öğrencilerimiz oluyor, öğretmenlerimizin yüzde sekseni sabah akşam taşımalı sistem ile git gel yaptıkları bazen yolda kalıyorlar. Bazen oluyorki ben bir mahallenin yolunu günde beş defa açmak zorunda kalıyorum. Bu konuda kara alışık ve tecrübeliyiz ama bazen ekipmanlardan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için ilçemize yetkililerden araç gereç konusunda destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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