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Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

30.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:57
Kar yağışı

Konya'nın , , , Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Kaynak: AA

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