Kar yağışı
Kar yağışı Konuşan vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Okula giden öğrenciler Yürüyen vatandaşlar Kar temizliği yapan esnaf Konuşan öğrenciler Okul önünde kar temizliği Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
04.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:24
Kar yağışı
Konuşan vatandaşlar
Karla kaplanan araçlar
Okula giden öğrenciler
Yürüyen vatandaşlar
Kar temizliği yapan esnaf
Konuşan öğrenciler
Okul önünde kar temizliği
Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Esnaf kar temizliğine başlarken, kar altında okula gitmeye çalışan öğrenciler zorlandı.
Kaynak: AA