Kar yağışı
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Kar yağışı

Kar yağışı Konuşan vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Okula giden öğrenciler Yürüyen vatandaşlar Kar temizliği yapan esnaf Konuşan öğrenciler Okul önünde kar temizliği Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

04.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:24

Kar yağışı

Konuşan vatandaşlar

Karla kaplanan araçlar

Okula giden öğrenciler

Yürüyen vatandaşlar

Kar temizliği yapan esnaf

Konuşan öğrenciler

Okul önünde kar temizliği

Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Esnaf kar temizliğine başlarken, kar altında okula gitmeye çalışan öğrenciler zorlandı.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı
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