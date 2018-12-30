Kar Yağışı (2)

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Malatya kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalışırken, bazıları kar yağışından şemsiyeyle korumaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde don beklendiği belirtildi.

Darende ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolunun yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri temizleme çalışmaları yürütüyor.

Somuncu Baba Külliyesi ve Tohma Kanyonu civarında kar yağışıyla tabloluk manzaralar oluşurken gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı.

Ankara'dan Malatya'ya ziyarete gelen Tahsin Kalkan, ailesi ile geldiği Darende'yi herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

İlçenin her mevsim güzel olduğunu dile getiren Kalkan, "Manevi huzurunun yanında doğası ve tabiatı da çok güzel. Tohma Kanyonu içerisinden geçen çay çok güzel. Buranın ilk defa karlı manzarasını da görmüş olduk. Ailemiz ile bu güzel, tablo gibi manzaraların içerisinde gezdik ve fotoğraf çektirdik. Mutlaka buraları herkesin görmesini isteriz." dedi.

Kaynak: AA