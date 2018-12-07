Kar Yağışı
- Kar yağışı altında yürüyen insanlar İnsanların kar manzaralı fotoğraf çekmesi Kar topu oynayanlar Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları SİVAS - Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
- Kar yağışı altında yürüyen insanlar
İnsanların kar manzaralı fotoğraf çekmesi
Kar topu oynayanlar
Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları SİVAS - Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte sağanakla birlikte kar yağışı etkili olurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkararak fotoğraf çektirdi.