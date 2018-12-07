- Kar yağışı altında yürüyen insanlar

İnsanların kar manzaralı fotoğraf çekmesi

Kar topu oynayanlar

Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları SİVAS - Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte sağanakla birlikte kar yağışı etkili olurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkararak fotoğraf çektirdi.