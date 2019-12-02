Kar yağınca kış cenneti Erzurum'da kartpostallık görüntüler oluştu

02.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:28

Parktan genel görüntü

Parktaki hayvanlardan görüntü

Bitki ve ağaçlardan görüntü

Çocukların parkta gezmesi

Kış cenneti Erzurum'da karla gelen doyumsuz tabiat güzelliği

Türkiye'nin en fazla kar yağışının yaşandığı illerden Erzurum'da karın günlük yaşamı etkilemesinin yanında tabiatı doyumsuz güzelliğe bürüdü

ERZURUM - Türkiye'nin en fazla kar yağışının yaşandığı illerden Erzurum'da, günlük yaşamı çileye dönüştüren kar yağışı tabiatta karpostallık görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, kentteki yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle vatandaş ve sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kentte, kar yağışı bir taraftan çile yaşatırken diğer taraftan da tabiatı beyaza bürüyerek görsel şölen sundu.

Yağışla beyaza bürünen ve ağaç, çalı ile çiçeğin oluşturduğu ortalama 150 bitki çeşidinin yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Park, kar yağışıyla tabiat ayrı bir güzelliğe büründü.

Bitkilerin kahverengi, yeşil, sarı ve turkuaz renklerinin beyazla buluştuğu parkta, muhteşem ve doyumsuz manzaralara sahne oldu.

Kaynak: AA