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Kar yağdı, yollar buz pistine döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar yağdı, yollar buz pistine döndü

İstanbul Eyüpsultan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü.

İstanbul Eyüpsultan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Rampa aşağıya inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyir etmekte zorlandı.

İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte seyir etmekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyir eden araçlar durmakta zorlanırken, yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haberler

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