Kar yağdı tatilciler Erciyes'e akın etti

Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan karla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı yaklaşık 1 metre 63 santime kadar ulaşırken, kayakseverler hafta sonunu fırsat bilip Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan kar, tatilcilerin yüzünü güldürdü. Yağan karla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 1 metre 63 santime kadar ulaşırken, hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler de soluğu Erciyes'te aldı. Adana'dan kayak yapmak,için Erciyes'e gelen Mustafa Tolay, "Erciyes çok güzel ve Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. İnsanlar hafta sonu ya da hafta içi buraya gelerek vakit geçirmeleri, Erciyes'in ülkemiz açısında güzel bir yer olduğunu gösteriyor. Erciyes'e daha önce geldim ancak uzun süre oldu. Erciyes'te değişen çok şey olmuş. Benim daha önce geldiğimde bu kadar otel yoktu ve kayak merkezine yapılan tesisler çok güzel olmuş. Gördüğüm herkes maskeli, uyulduğunu düşünüyorum ama kalabalık olması sebebiyle mesafe konusunda sıkıntı yaşanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kayaksever Fahri Kayalı da Erciyes'e ilk kez geldiğini ifade ederek, "Erciyes'e ilk defa, Adana'dan geliyorum. Korona virüs tedbirlerine uyuyoruz. Maskemizi takıyoruz. Sporumuzu yapıyoruz. Bir önce ki geldiğimde yaz günüydü. Bu senede kış mevsiminde geldim. Hafta sonunu sporumuzu yaparak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kar yağışı kayak turizmini yeniden canlandırdı"

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci de son yağan karla birlikte kayak turizminin canlandığını aktarırken, "Geçtiğimiz günlerde Erciyes'e çok güzel kar yağdı. Kar kalınlığımız 1 metre 63 santimetreye ulaştı. Bu karların yağması pistlerimizi çok iyi etkiledi. Çünkü Erciyes'te karlar hep taze kaldı. Bu da kaymada etkinliği artırdı. Karların yeniden yağması da kayak turizmini yeniden canlandırdı. Kolluk kuvvetlerimizde özverili bir şekilde çalışıyor. Erciyes'imizin alanının geniş olması pandemiyle alakalı misafirlerimizi kuşkuda bırakmıyor. Herkes gayet sevinçli bir şekilde sporlarını yapıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı