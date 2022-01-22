Kar yağdı, hamsi Karadeniz'e geri döndü

DÜZCE (İHA) - Karadeniz bölgesinde kar yağmasının ardından deniz suyunun soğuması ile Gürcistan'a kaçan hamsi Karadeniz'e tekrar döndü. Kasa kasa hamsiler limana gelirken, tezgaha inen taze hamsinin kilosu bir anda 25 liraya kadar düştü.

Karadeniz'de geçtiğimiz haftalarda hamsi Gürcistan'a kaçmıştı. Havaların soğuması kar yağışının etkili olması ile birlikte Karadeniz suları soğumaya başlayınca hamsi tekrar Türkiye sınırlarından içeriye girmeye başladı. Denizlerde avlanan balıkçı tekneleri limanlara kasalarla Hamsi ile dönmeye başlayınca tezgahlarda hamsi ile şenlendi. Düzce'de geçtiğimiz günlerde kilosu 60 liraya kadar düşen hamsi 25 liraya tezgahta yerini aldı. Hem denizde teknesi bulunan hem de tezgahı olan Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsinin Karadeniz'e tekrar geldiğini belirterek, "Havalar soğuyunca beklediğimiz hamsi tekrar Karadeniz'e geldi. Çok şükür tezgahlarda da yerini aldı. Fiyatı da düştü haliyle. Şu zamanlarda karda yağdı. Tam lezzetli zamanı şimdi yenmeli de zaten. Fiyatlarda şimdi aşağıya düşmeye başladı. İnşallah şu anda bolluk var. İlerleyen günlerde de biraz daha artınca hamsinin fiyatı aşağıya düşmeye başlayacak. Şu anda 25 lira kilosu. Fiyatı da gayet iyi durumda. Vatandaşlarda hemen rağbet göstermeye başladı. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Fırıncının ekmeği, balıkçının hamsisi olmazsa olmaz"

Tezgahlarda yeniden yerli Hamsinin satışa çıktığını ve ilerleyen dönemlerde hamsinin bollaşarak fiyatında da aşağıya gerileme olacağını belirten Kılıç, "Terli hamsi 2-3 gündür çıkıyor. Vatandaşlar da bunu bekliyordu. Bizde bekliyorduk. Hamsi seviliyor diğer balıklara rağmen dikkat çekiyor. Fırıncının ekmeği gibi balıkçının da hamsisi olmazsa olmaz. Herkes yiyebiliyor. Herkes sevebiliyor. Beklediğimiz gibi geldi hamsi artık tezgahta. İlerleyen günlerde fiyatta oynama olabilir. Şu anda fiyatı gayet güzel herkes alabilir evlerinde rahatlıkla taze canlı diri hamsiyi tüketebilir" şeklinde konuştu. - DÜZCE