Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu
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Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu

12.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:48

Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu Kar ve sis Uludağ'daki çam ağaçlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu, o anlar drone ile görüntülendi Bursa Uludağ'da kar yağışıyla birlikte sis etkili oldu.

Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu

Kar ve sis Uludağ'daki çam ağaçlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu, o anlar drone ile görüntülendi

BURSA - Bursa Uludağ'da kar yağışıyla birlikte sis etkili oldu. Kar ve sislerin kapladığı çam ağaçlarının görüntüsü kartpostalları andırdı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'ın zirvesi beyaz gelinliğini giyerken, yamaçlarında bulunan çam ağaçları kar ve sisle birlikte görsel şölen sundu.

Önceki akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar sonrası Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Diğer yanda hava sıcaklığının eksi 3 olduğu Uludağ'da yağan kar ve sis çam ağaçlarıyla birlikte görsel şölen sundu. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu
Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu
Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu
Kar yağdı, çam ağaçları görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

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