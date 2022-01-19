Kar yağarken şimşek çakar mı? sorusu gündem oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan karlı yağışıyla birlikte gök gürültüsünün meydana gelmesi vatandaşları tedirgin etti. Peki, Kar yağarken şimşek çakar mı? Kar yağarken neden şimşek çakar? İşte detaylar...

Yağmur yağarken alıştığımız şimşek çakmasının kar yağarken olması kafalarda soru işareti bıraktı ve "Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Peki, Kar yağarken şimşek çakar mı? Kar yağarken neden şimşek çakar? İşte cevabı...

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.

KAR YAĞARKEN NEDEN ŞİMŞEK ÇAKAR?

Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.

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