Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

İstanbul'da son günlerde havanın soğumasıyla birlikte kar yağışları başladı. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kar yağışları henüz devam edecek. Bu kar yağışlarının arasında kar gök gürültüsü ve şimşek görülüyor. Peki, Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar?

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışları devam ederken, kar esnasında gök gürültüsü ve şimşek meydana geliyor. İstanbul'da da kar sırasında meydana gelen gök gürültüsü ve şimşek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? sorusunun cevabı sizlerle!

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLUR MU?

Kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması genellikle ülkenin kıyı bölgelerinde meydana gelmektedir. Bunun sebebi ise denizin üzerinde oluşan soğuk hava kaynağıdır. Sıcak denizin üzerinde havanın buharlaşması ve soğuk hava içinde hızla yükselip bulut içinde minik dolu taneleri oluşmakta. Bu oluşan dolu tanelerinin bulutun içindeki buz parçaları ile elektriksel etkileşime geçmesi nedeniyle gök gürültüsü oluşmakta.

KAR YAĞARKEN NEDEN ŞİMŞEK ÇAKAR?

Kar yağışlarının olduğu her yerde gök gürültüsü ve şimşek görülmez. Şimşek ve gök gürültüsü daha çok kıyı bölgelerde, denize kıyısı olan alanlarda gerçekleşir. Kar yağarken şimşek oluşabilmesi için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekiyor.

Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan gök gürültüsü ve şimşek çakması ile ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir" dedi.