Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler

15.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:50
Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler

İhsan DÖRTKARDEŞ/ AVCILAR'da dondurucu soğuk ve karda gidecek yerleri olmayanlar otellere yerleştiriliyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ AVCILAR'da dondurucu soğuk ve karda gidecek yerleri olmayanlar otellere yerleştiriliyor.   Kar yağarken derme-çatma çadırda kalmaması için dil dökülen bir atık toplayıcısı  yerleştirildiği otelden çıkarak yeniden topladığı atıkların bulunduğu çadıra döndü.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız ve Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek, kar yağışının etkili olduğu ilçede gidecek yeri olmayanların belirlenerek, otellere  yerleştirilmelerini istedi. Vakıf Müdürü Yıldız ve bir görevli tarafından Avcılar'da gidecek yeri olmayanların zaman zaman kaldığı yerler tek tek kontrol edildi. Çalışmalar sırasında bir duvarın dibinde derme çatma bir çadırda bir kişinin kaldığı belirlendi. Adının Levent Okçu olduğu öğrenilen kişi, otele götürülmek istendi. Okçu ise,  topladığı 10 çuval şişeyi burada bırakamayacağını, mum ışığı ile aydınlattığı çadırın soğuk olmadığını söyledi. 15 dakika süren konuşmalarla ikna edilen Levent Okçu'nun kısa süre sonra oteli terk ederek çuvallarının yanındaki derme çatma çadıra gittiği belirlendi.

CAMİ GİRİŞİNDEKİ SURİYELİ DE YERLEŞTİRİLDİ

Bu arada Avcılar Kızılay Şubesi yöneticilerinden Mustafa Çelik de  Gümüşpala Camii'nin önünde yere açtığı halının üzerinde geceyi geçirmek isteyen 61 yaşındaki Suriyeli için ekipleri aradı.  Kısa sürede gelen polis ekibi, kimsesiz adamı otele götürerek yerleştirdi.


Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler
Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler
Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler
Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler
Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler
Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Meryem Uzerli Demet Özdemir
Spor Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 09:51:48. #1.15#
title