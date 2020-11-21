Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu
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Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu

21.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:50
Kar yağan Geminbeli Geçidi'nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, kar yağışının ardından, sonbaharla birlikte rengarenk görünüme büründü.

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, kar yağışının ardından, sonbaharla birlikte rengarenk görünüme büründü.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Geçidin etrafında bulunan, sonbaharda sarı ve yeşilin bütün tonlarını taşıyan ağaçlar, kar yağışının ardından adeta görsel şölen sunuyor.

Bölgedeki renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Bölgeden geçen sürücüler ve vatandaşlar, yolculuklarına mola verip, hem mevsimin ilk karının hem de eşsiz manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Bu arada, ulaşımda aksama yaşanmaması için Geminbeli Geçidi'nde bulunan bakımevinde karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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