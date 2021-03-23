Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak 2021?

Meteoroloji hava durumu tahminleri içerisinde Salı günü ülke genelinde hava sıcaklığının 6 ile 15 derece arasında azalacağını belirtti. Vatandaşlar "Kar yağacak mı?" Sorularına yanıt ararken yurdun her yerinde hissedilir derecede düşecek sıcaklıklarla birlikte yağışlar da devam edecek. Peki, kar ne zaman yağacak 2021? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin açıklamasına göresalı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da ise yağışların perşembe günü kar ve karla karışık yağmur şekilnde görülmesi bekleniyor.

Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.

Yağışlı havanın cuma gününden itibaren batıdan başlayarak yurdu terk etmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 3 UYARI BİRDEN YAPTI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İL İL hava durumu TAHMİNLERİ 23 MART 2021