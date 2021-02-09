Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu! Yarın kar yağacak mı?

Şubat ayı itibari ile hava sıcaklığı normallerin üstünde seyrediyor. Meteorolojiye göre, Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu! Yarın kar yağacak mı?

9 Şubat Salı günü hava sıcaklığı ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bahar havasının hissedildiği şu günlerde sıcaklıklar düşecek mi? Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu! Yarın kar yağacak mı?

KAR YAĞACAK MI?

Şu günlerde hava sıcaklığı beklenenin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığı, bu hafta sonu itibari ile düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul'un 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek

İSTANBUL HAVA DURUMU

Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.