Kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağacak mı? Marmara'ya akar yağışı devam edecek mi? Sarı uyarı nedir?

Bir süredir İstanbul'da etkili olan kar yağışı etkisini yitirirken vatandaşlar İstanbul'da kar yağacak mı, Marmara'ya akar yağışı devam edecek mi ve Kar yağacak mı gibi soruların yanıtlarını merak etti. Meteorolojiden gelen açıklama ile sorular yanıtını buldu.

Marmara Bölgesi'nin etkisi altına alan kar yağışı etkisini yitirdi. Vatandaşlar kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak ederken kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağacak mı? Marmara'ya akar yağışı devam edecek mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Zonguldak-Bartın-Karabük çevrelerinde çok yoğun olması bekleniyor. İstanbul'da ise hava bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ FELAKETİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.