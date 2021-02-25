Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu detayları!

İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı ve kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar meteorolojiyi takip ederken hafta içi ve hafta sonu kar yağışı durumunu merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı?

İstanbullular kar yağışının ne zaman olacağı hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Kar yağışı haberleri ile beklenti oluşurken vatandaşlar kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul hava durumu detayları!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kar yağışlarının yurdu terk etmesinin ardından yeni bir soğuk hava dalgası daha geliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre mart ayının ilk haftası Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası ile İstanbul dahil çok sayıda ilde yeniden kar yağışları görülecek.

Türkiye hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek.

Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.