Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu detayları!

İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı ve kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar meteorolojiyi takip ederken hafta içi ve hafta sonu kar yağışı durumunu merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı?

İstanbullular kar yağışının ne zaman olacağı hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Kar yağışı haberleri ile beklenti oluşurken vatandaşlar kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul hava durumu detayları!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir."

KAR YAĞACAK MI?

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı" kodla uyarırken, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

İSTANBUL HAVA DURUMU DETAYLARI!

İstanbul'da önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

Çarşamba yağmurlu 4-15 derece

Perşembe bulutlu 3-18 derece

Cuma yağmurlu 3-15 derece

Cumartesi bulutlu 1-7 derece

Pazar kar yağışlı 1-3 derece

Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece"

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17