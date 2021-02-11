Kar yağacak mı? Bugün yağmur var mı? 11 Şubat 2021 hava durumu!

Kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 11 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

11 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden itibaren ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde ise yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 17°C Az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 14°C Az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C Az bulutlu

KARS °C, 7°C Az bulutlu

VAN °C, 7°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C Az bulutlu

11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-61 km/sa), Trakya ve İstanbul'da zaman zaman fırtına (62-74 km/sa) ve sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli fırtına (74-88 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu ,Düzce ile Ankara'nın batı ilçelerinin çok bulutlu, Bolu'nun Göynük ilçesi ile Düzce'nin Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinin aralıklı yağmurlu, bölgenin iç kesimlerinin sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.

11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışlar Edremit Körfezi ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, kıyı kesimlerde fırtına(62-74 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esecek.