Kar yağacağını duyanlar güzel havanın tadını çıkartmak için sahillere akın etti
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Kar yağacağını duyanlar güzel havanın tadını çıkartmak için sahillere akın etti

11.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:25
Kar yağacağını duyanlar güzel havanın tadını çıkartmak için sahillere akın etti

İSTANBUL'da bugün yazdan kalma bir hava vardı.

İSTANBUL'da bugün yazdan kalma bir hava vardı.  Yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve önümüzdeki günlerde kar yağışı olacağını duyan çok sayıda kişi güneşin tadını çıkartmak için sahillere akın etti. 

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı yükseldi. Bugün bazı ilçelerde termometreler, 20 dereceyi gösterdi. Ancak yarından itibaren hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve pazartesi günü 0 dereceye inmesi bekleniyor. Pek çok kişi, beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaşmadan önce, güzel havanın tadını çıkartmak için Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaş çimlerde oturarak arkadaşları ve ailesiyle birlikte piknik yaptı, kimi ise yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Oldukça Kalabalık olan Caddebostan Sahili'nde, sosyal mesafe kuralı ise unutulmuştu. 

"İNSANLAR SICAK HAVAYI GÖRÜNCE SAHİLLERE AKIN EDİYOR"

Arkadaşları ile Caddebostan Sahili'nde oturan Özgür Eyüboğlu, "Değişik bir sıcak var. İnsanlar da sıcak havayı görünce sahillere akın ediyor. Kafeler kapalı. Kalabalık oluştu, sosyal mesafe yok, insanlar maske takmıyorlar. Haftaya kar bekleniyormuş ama havaya bakınca kar dışında her şey bekleniyor. Son bir kez kar gelmeden oturalım burada dedik, birkaç gün sonra yeniden otururuz" dedi.

"KAR YAĞARSA ÇIKAMAYIZ DEDİM"

Bir başka vatandaş ise, "Çok sıcak. Fenerbahçe'den yürüyerek gelelim dedik, yarı yolda montu attım. Normal değil tabii bu havalar. Arkadaşıma 'çıkalım bugün, yürüyüşümüzü yapalım kar yağarsa çıkamayız' dedim" diye konuştu. 


- İstanbul
Kar yağacağını duyanlar güzel havanın tadını çıkartmak için sahillere akın etti
Kar yağacağını duyanlar güzel havanın tadını çıkartmak için sahillere akın etti
Kar yağacağını duyanlar güzel havanın tadını çıkartmak için sahillere akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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