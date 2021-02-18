Yüksekova'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
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Yüksekova'da yiyecek arayan tilki görüntülendi

18.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:14

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yıkılan okulun kalıntılarına sığınan tilkinin yiyecek araması, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Rojbin Gül, tilkinin 10 günden bu yana evin civarında dolaştığını belirterek, "Eski bir okulun yıkıntıları arasında bodrum katı olan kısmında bir erkek biri dişi 2 tilki var. Burada yavrularının da olduğunu tahmin ediyoruz. Tilkiler sürekli buralarda geziyor. O alana yakın yerlere yiyecek bırakıyoruz." dedi.

Yüksekova'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
Yüksekova'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
Yüksekova'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
Yüksekova'da yiyecek arayan tilki görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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