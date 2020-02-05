Kar voleybolunda kadınların hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:43

Mersin'de gerçekleştirilen organizasyonda Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşarak Avusturya'da 9-12 Nisan'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Bahanur Gökalp, Simge Yalçın, Merve Çelebi ve Ayşe Dil'den oluşan kadın takımı, altın madalya hedefliyor.

Geçen yıl düzenlenen Avrupa turlarının St. Anton Etabı'nda gümüş ve Erciyes Etabı'nda bronz madalya kazanan takım, Türkiye'ye kar voleybolundaki ilk altın madalyasını getirmek istiyor.

Takım kaptanı Bahanur Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'na çok kaliteli oyuncuların katıldığını belirterek, altın madalyayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiklerini kaydeden Bahanur, "Avrupa Şampiyonası'na takımlar puanla katılıyor. Bizim puanımız yeterli. Ama işimizi garantiye alarak Türkiye Şampiyonası'nı da kazanmak istedik." dedi.

Bahanur Gökalp, geçen yıl Avrupa turlarında yer aldıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Katıldığımız organizasyonlarda genelde ilk 4'e girdik. Bu, ülkemiz için voleybolda büyük bir başarı. Çünkü buradaki madalyalara ihtiyacımız var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Bu, voleybol federasyonu ve bizim için çok önemli. Kağıt üstünde Avrupa Şampiyonası'nda başarı beklenen bir takımız. Diğer Avrupa turlarında madalya aldığımız için böyle düşünülüyor. Altın madalyayı almak istiyoruz."

Kar voleybolunun Türkiye'de yeni bir spor branşı olduğunu anlatan Bahanur, "Bu bir doğa sporu. Karın içindeyiz, ama çok zevkli. Yüzde 90 plaj voleybolcuları bu sporu yapıyor. Çünkü plaj voleyboluyla benzerlikler gösteriyor. Zor bir spor. Rakibin dışında doğayla savaşıyorsun. Tipide voleybol oynadığımı, topun üstünün buz tuttuğunu biliyorum, alıştık. Aynı kadroyla 1,5 senedir oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl hedefimiz şampiyonluk"

Merve Çelebi de Türkiye Şampiyonası'nı kendileri için iyi bir turnuva olarak değerlendirdi.

2020 sezonuna Türkiye Şampiyonası ile başladıklarını bildiren Merve, şunları kaydetti:

"Avrupa turlarında madalyalar elde ettik. Bu yıl yeni başlıyoruz. Geçen yıl dünya turlarında final oynamayı kıl payı kaçırdık. Avrupa turlarında final oynadık ikinci, üçüncü ve dördüncü olduk. Bir türlü şampiyon olmadık. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olacağız. Türkiye'ye kar voleybolunda ilk şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Simge Yalçın da Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Geçen sene katıldıkları Avrupa turlarının birçok etabında ilk 4 içinde yer aldıklarını aktaran Simge, "2019 Avrupa turlarında biri gümüş biri bronz olmak üzere iki madalyamız var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Bu, Türkiye için güzel bir başarı olacak çünkü bizim için ilk olacak." şeklinde konuştu.

Kar voleybolunun Türkiye'de yeni bir spor olmasına rağmen ilgi gördüğünü kaydeden Simge Yalçın, "2018'den bu yana Erciyes ve Mersin'de birçok turnuva yapıldı. Plaj voleybolundan çok daha fazla ilgi gördüğünü düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA