"Kar voleybolu" turnuvası Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Rahva bölgesinde "kar voleybolu" turnuvası düzenledi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Rahva bölgesinde "kar voleybolu" turnuvası düzenledi.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Bitlis'te bir araya gelen antrenörler, karı eğlenceye dönüştürmek için bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bu amaçla El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde kar üstüne kurdelelerle voleybol sahası oluşturan antrenörler, file ve hakem kulesi de kurarak hazırlıklarını tamamladı.

Etkinliğe ilgi gösteren kentteki öğretmen, esnaf ve vatandaşlar, 3'er kişilik takımlarla kar üstünde voleybol maçı yaptı. Sporcuların şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Voleybol antrenörü Gürkan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin coğrafi koşullarını değerlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Kentte ilk kez kar voleybolu turnuvası gerçekleştirildiğini belirten Turhan, "Bu etkinliklerin sayısını artırmak istiyoruz. Türkiye ve bölge şampiyonaları gibi faaliyetleri kentimize almayı düşünüyoruz. Bu bizim için sadece başlangıç. Etkinliği düzenlemek istediğimizde, bunu duyan arkadaşlarımız bizden hevesli çıktı. Bu da bizi mutlu etti. Güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonra daha güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Oyunculardan Gülden Aktun ise güzel bir etkinlik vesilesiyle buluştuklarını aktararak, "Vatandaşlar bir yandan kayak yaparken, biz de kar voleybolu oynuyoruz. Etkinliğe 9 takım katıldı. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Voleybol başka illerde plajda oynanırken, biz ise karda oynanıyor. Voleybol, Bitlis'te gelişmekte olan bir spor. İlk olmasına rağmen yoğun katılım oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA