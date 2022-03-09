Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na "TVF" takımları damga vurdu

SİVAS (AA) - Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, yarı final ve final müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Buruciye AŞ iş birliğiyle Sivas'taki Yıldız Dağı'nda düzenlenen şampiyona 4 gün sürdü.

Turnuvaya kadınlarda 8, erkekler de ise 10 takım katıldı.

Turnuvanın son gününde yarı final ve final müsabakaları oynandı.

Erkekler finalinde SMD Endüstri'yi 2-0 mağlup eden TVF takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Kayseri ekibi Last Shot'u 2-1 yenen Yıldız Dağı Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlarda ise finalde Vanna SPA Fitness'ı 2-0'la geçen TVF takımı şampiyonluğa uzandı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Antalya takımını 2 sette de mağlup eden Dukasim üçüncülük elde etti.

Şampiyonanın final maçlarını Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay da izledi.

Şampiyona, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülü takdimiyle son buldu.