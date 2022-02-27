SİVAS (İHA) - - Kar voleybolu heyecanı sona erdi

SİVAS - Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası' oynanan final maçlarının ardından son buldu. Final maçını kazanan Hitit Üniversitesi şampiyon oldu.

Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası, 10 üniversiteden 50 sporcunun katılımı ile Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı. İki gün süren şampiyonada sporcular kar üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyona Hitit Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi arasında oynanan final maçı ile son buldu. Final maçını kazanan Hitit Üniversitesi şampiyon olurken, Erciyes Üniversitesi ikinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Şampiyona yapılan kupa ve madalya töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Dereceye giren takımlara ödüllerini İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye AŞ. Genel Müdürü Mustafa Altun ve antrenörler takdim etti.