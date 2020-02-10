Kar Voleybolu Dünya Turu'nda 2020 takvimi belli oldu

10.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:20

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.

Türkiye, organizasyona bu yıl 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Erciyes'te ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Arjantin'de gerçekleşecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 Kar Voleybolu organizasyonuna imza attı.

2018'de Avusturya'da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA