Kar Voleybolu Dünya Turu'nda 2020 takvimi belli oldu
Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.
Türkiye, organizasyona bu yıl 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Erciyes'te ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Arjantin'de gerçekleşecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 Kar Voleybolu organizasyonuna imza attı.
2018'de Avusturya'da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
(İHA)