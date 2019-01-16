Kar ve Tipinin Ulaşıma Kapadığı Erzurum - Bingöl Karayolunda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Erzurum-Bingöl Karayolu kar ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan çok sayıda araç sürücüsü kurtarıldı.

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan tipi hayatı felç etti. Kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde birçok güzergah ulaşıma kapandı. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum - Bingöl karayolunda çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldiği, araç sürücülerinin ve vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı İl Kriz Merkezine bildirildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile AKUT çalışanları mahsur kalanlara ulaştı. Aralarında hamile kadınlarında bulunduğu, donma tehlikesi atlatan 30'a yakın vatandaş kurtarılarak Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne ait Çat Bakımevine ulaştırıldı.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA