Kar ve tipinin etkili olduğu Bitlis'te yolcu otobüsü ve TIR devrildi: 5 yaralı

BİTLİS'te, kar ve tipinin etkisiyle buzlanan yolda bir yolcu otobüsü ile TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BİTLİS'te, kar ve tipinin etkisiyle buzlanan yolda bir yolcu otobüsü ile TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralanırken, TIR sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bitlis- Tatvan kara yolu, Rahva mevkisinde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis yönüne giden 34 YK 3399 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkisiyle buzlanan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza yerine yaklaşık 100 metre ileride ise yine tipi ve buzlanma nedeniyle bir TIR kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.Otobüsteki 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza yapan araçlar nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin, buzlu olan bölgede yaptığı tuzlama çalışmalarının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ