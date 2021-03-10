Kar ve tipinin eksik olmadığı dağ mahallesinde yaşam çileye dönüşüyor

Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal kesiminde yer alan ve aylarca etkili olan karın evlerin çatılarına kadar ulaştığı Başören Mahallesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşam çileye dönüşüyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal kesiminde yer alan ve aylarca etkili olan karın evlerin çatılarına kadar ulaştığı Başören Mahallesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşam çileye dönüşüyor.

İlçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 800 metre rakımlı dağ mahallesinde kışın etkisi ilkbaharın ilk ayı martta da devam ediyor.

Yazın 60 hanenin kışın da ağır kış şartlarından dolayı 40 hanenin yaşadığı köyde, yüksek rakımdan dolayı fazla tarım yapamayan mahalle sakinleri, hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Uzun süren kış şartları sebebiyle yoğun kar fırtınası altında kalan ve ulaşımın zor şartlar altında sağlandığı mahallede, ekiplerin açtığı yollar tipinin etkisiyle kısa sürede yeniden ulaşıma kapanıyor ve köylüler bazen araçlarıyla yolda mahsur kalıyor.

Vatandaşların hastalandıklarında yolların tipiden kapanması ve ambulansın gelememesi yüzünden zor şartlar altında hastaneye ulaştırıldığı mahallede, kar ve tipinin etkisiyle zaman zaman yaşayan elektrik kesintileri de yaşamı güçleştiriyor.

Tipinin etkisiyle karın evlerin çatılarına kadar ulaştığı ve insanların evlerinin kapısının önüne biriken karları temizleyip tünel yaparak dışarı çıkabildiği mahallede, kışın bir çok ev çatıya kadar karla kaplanıyor.

Evlerine ve hayvanlarına baktıkları ahırlarına girebilmek için kendi imkanlarıyla kar temizliği yapan mahalle sakinleri, zamanlarının çoğunu aylarca kar çilesiyle geçiriyor.

"Devletimiz mümkün olduğunca yolumuzu açmaya çalışıyor"

Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle yollarının kar ve tipiden genellikle kapandığını ve araçların yollarda kaldığını söyledi.

Kar yağışı dolayısıyla zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Aktaş, "Devletimiz mümkün olduğunca yolumuzu açmaya çalışıyorlar, vatandaşı mağdur etmiyor. Hastamız olduğunda bizi mağdur etmiyorlar." dedi.

Aktaş, köy yolunun çok iyi olmadığını bildirerek, şunları ifade etti:

"Teknik olarak bakıldığında bazı yerlerde kar siperlerinin olması ve yolun yükseltilmesi lazım. Bunlar yapılırsa şartların daha da iyi olacağını düşünüyorum. Geçen gün ambulans geldi, gece yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesinin yoğun çalışmasıyla hastamızı hastaneye ulaştırdılar. Şartlar zor, köy yollarımız sıkıntılı. Burada komşularımız hayvancılık yapıyor. Rakım yüksek olduğundan dolayı tarım yok. Bazen elektriklerimiz kesiliyor, yeri geliyor 15-20 gün elektrik olmuyor. Elektrik olmayınca hayat duruyor. Kış gerçekten zor geçiyor, şartlar ağır. Vatandaşın ilçeyle bağlantısı kopuk, araç sıkıntımız var. Komşularımızın da ekonomik durumları çok iyi değil. Bu yüzden komşularımız zor şartlarda burada ikamet ediyor."

Köy halkından Ziya Parlar da mahallelerinde kışın yaşamanın zor olduğunu söyledi.

Ağır şartlar altında yaşadıklarını aktaran Parlar, "Bizim 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var. Köyün yolunu greyder kışın gelip açıyor ama peşinden hemen kapanıyor. Yol seviyesi düşük olduğu için tipi sürekli dolduruyor. Maddi gücümüz çok iyi olmadığı için çarşıya da inemiyoruz. Elimizdeki 3-5 hayvana da güçlükle bakıyoruz, arazimiz olmadığı için hayvancılık yapıyoruz. Hayvanı olmayan gurbete gidiyor. 3-5 ay çalışıyor. Kışın yaklaşık 40 hane köyde oluyor, yazın da bu 60 haneyi buluyor. Kışın kardan dolayı köyde durmuyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf