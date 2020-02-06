: Kar ve tipiden sonra sis

06.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:50

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipiden sonra bölgeye sis hakim oldu.

Karlıova ilçesinde kar yağışı sonrası meydana gelen sisten dolayı trafikte aksaklıklar oluştu. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü Bingöl Erzurum yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Sis farların yanması ve dörtülerin yakılmasıyla yola devam eden sürücüler yüksek kesimlerde durmak zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise sürücülerin mağdur olmaması için sürekli Bingöl Erzurum yolunda yol açma çalışması ve tuzlama çalışması yaptılar.

Öte yanda Yiğitler köyünden il merkezine giden köy minibüsü yolda tipiye yakalanınca içindeki yolcular minibüsü yaklaşık üç kilometre halatla çekerek ana yola gelmeyi başardılar.

İlçe merkezi kanitaht mahallesinde ise kara saplanan ticari taksilerin yardımını belediyeye ait iş makineleri yetişerek mahsur kalan yerde kurtarıldı.

Kaynak: AA

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