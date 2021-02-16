BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
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BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı

16.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:58

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 12 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 12 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Susurluk Kaymakamlığı ekipleri tarafından, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı.

BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları (1)
YAZIKLAR OLSUN: 12 saatten beri 1 metre ilerleyemedik ne biçim ulkedeyiz bunun önlemini niye daha once almadınız bu kadar millet ise gidecek gidemiyor karşı serit işliyor nasıl oluyor yani
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