BALIKESİR - Balıkesir-Susurluk kara yolu yağış sebebiyle ağır taşıt geçişine kapatıldı
16.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:58
Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 12 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 12 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Susurluk Kaymakamlığı ekipleri tarafından, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya