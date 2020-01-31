Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
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Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.

31.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:43
Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

İl Afet ve Acil Durum () Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.


Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine ekipler 4 arama kurtarma aracıyla vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Burada mahsur kalan araçlar ve içerisinde bulunan 24 vatandaş, ekipler tarafından şehir merkezine getirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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