Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.
Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.
Muş'ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine ekipler 4 arama kurtarma aracıyla vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Burada mahsur kalan araçlar ve içerisinde bulunan 24 vatandaş, ekipler tarafından şehir merkezine getirildi. - MUŞ